ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
АНОНС

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ
   Александр Чепуров. Часть 2
Смотрите в четверг в 13:30
на телеканале 'Россия К'

  ВЕСТИ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
28-01-2017
Прогноз ледовой обстановки
27-01-2017
Александр Дрозденко выступил против передачи полигона Красный Бор под федеральный контроль
26-01-2017
В городе Никольское разбираются, из-за чего заболели более ста воспитанников 38-го детского сада

ПРОИСШЕСТВИЯ. ДТП
23-01-2017
На проспекте Энгельса иномарка врезалась в столб дорожного освещения
20-01-2017
На кольцевой дороге автоцистерна с бензином въехала в разделительное ограждение и упала на бок

ПРОИСШЕСТВИЯ. ПОЖАРЫ
26-01-2017
В пожаре на Новолитовской улице погиб человек

  СПОРТ  
28-01-2017
Ведущие игроки "Зенита" поздравили бывших одноклубников с Новым годом по китайскому календарю
27-01-2017
В Пушкине пройдет Турнир по смешанным единоборствам памяти Александра Парамонова

ВЕСТИ. НОВОСТИ

Как попасть на экскурсию в храм?
На Марсовом поле собрались сторонники и противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви
Итоги интерактивного голосования: большинство дозвонившихся готовы стать донорами
С 1 января вступил в силу закон "О биомедицинских клеточных продуктах"
Петербургские парламентарии выступили с инициативой передать полигон "Красный Бор" в федеральное управление
Как наказывать автолюбителей за создание помех в работе экстренных служб?
В Госдуме предлагают ужесточить наказание за воспрепятствование работе экстренных служб
В Петербурге планируют строительство нового Музея обороны и блокады Ленинграда
Город отметил ленинградский День Победы
Сотни огней окрасили Дворцовый мост в алый цвет в честь Нового года по восточному календарю
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Как попасть на экскурсию в храм?

На Марсовом поле собрались сторонники и противники передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви

Итоги интерактивного голосования: большинство дозвонившихся готовы стать донорами

С 1 января вступил в силу закон "О биомедицинских клеточных продуктах"

Петербургские парламентарии выступили с инициативой передать полигон "Красный Бор" в федеральное управление

Как наказывать автолюбителей за создание помех в работе экстренных служб?

В Госдуме предлагают ужесточить наказание за воспрепятствование работе экстренных служб

В Петербурге планируют строительство нового Музея обороны и блокады Ленинграда

Город отметил ленинградский День Победы

Сотни огней окрасили Дворцовый мост в алый цвет в честь Нового года по восточному календарю

Под сводами Исаакиевского собора пели о войне

В России должен появиться единый регистр волеизъявлений граждан о посмертном донорстве органов


РАДИО РОССИИ. НОВОСТИ

27-01-2017
Петербургские стартапы поддержат из средств Венчурного фонда
К его созданию приступил Смольный. О том, на что пойдут деньги, и как будет ... >

27-01-2017
В Петербурге очередной инцидент со "скорой"
И вновь недобросовестный водитель, на этот раз в Красногвардейском районе, ... >

27-01-2017
Детский сад в Никольском закрыли на карантин до 1 февраля
Такое решение принято из-за быстрого распространения кишечной инфекции. ... >

27-01-2017
Петербуржцы читают стихи Ольги Берггольц у Дома радио
С самого утра здесь проходит акция памяти, посвященная “музе блокадного ... >

27-01-2017
Подлинные свидетели блокады - блокадные игрушки - можно увидеть в Музее кукол
Игрушки, прошедшие вместе со своими владельцами тяжелые годы войны и блокады, ... >

27-01-2017
Петербург отмечает 73 годовщину освобождения Ленинграда от блокады
Торжественно-траурные церемонии начались с возложения венков и цветов к ... >

26-01-2017
Подвигу Ленинграда посвятили свои работы петербургские школьники
Городская конференция учащихся "Непобежденный Ленинград: диалог поколений", ... >

26-01-2017
75 лет назад в осажденный Ленинград прибыли партизанские обозы с продовольствием
В память об этом событии в свет вышли две книги петербургских авторов. ... >

РАДИО РОССИИ. ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ. АУДИО

За последние 2 недели

Эфир - 21-01-2017 года
Мой путь
Все программы: Мой путь
"Инк Спотс" и "Миллз Бразерс" 		  772

Эфир - 15-01-2017 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  78

Эфир - 24-01-2017 года
Малая Садовая (16:10)
Все программы: Малая Садовая
"Петербургская губерния". Подземелья Петербурга и Ленинградской области.

"Музыкальный флюгер".
 		  69

Эфир - 16-01-2017 года
Пулковский меридиан (17:10)
Все программы: Пулковский меридиан
ЖЗВ (Всемирный день снега, Всемирный день БИТЛЗ).

"Диалоги об экологии". (Открываем год экологии. В передаче – главный редактор газеты "Общество и экология", член общественного Совета при губернаторе Лен.области Лисовский С.А. Принимал участие в работе Государственного Совета по вопросам экологии).

Специальный социальный репортаж (по экологии). 		  69

Эфир - 11-01-2017 года
Как это по-русски? (21:10)
Все программы: Как это по-русски?
Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно.
Эфирный телефон 325-61-77. 		  60

Эфир - 22-01-2017 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  53

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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

29 января: Облачно. В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя, мороси, местами с мокрым снегом. В отдельных районах туман, слабый гололёд. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3...+2 гр. На дорогах гололедица. В С-Петербурге местами небольшой дождь, морось, утром слабый туман. Температура воздуха около 0 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое.

30 января: Облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4...+1 гр. На дорогах гололедица. В Санкт-Петербурге временами небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток около 0 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное.
Днем в Санкт-Петербурге ветер юго-западный 7-12 м/с., влажность 90-95%, атмосферное давление будет около 763 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: 31.01 в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток 0...-5 гр., ночью местами до -7 гр. 01.02 местами небольшой снег. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2...-7 гр., местами до -12 гр., днем 0...-5 гр., местами до -8 гр.

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ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
27-01-2017
Жители Синявино против высоких тарифов и низкого качества услуг по отоплению и готовы перекрыть Мурманское шоссе
25-01-2017
В администрации Выборгского района решают судьбу погорельцев из посёлка Левашово

ТРАНСПОРТ
28-01-2017
На время ремонта станции метро "Лесная" запустили дополнительный автобусный маршрут
28-01-2017
Станцию метро "Лесная" закрыли на капитальный ремонт
26-01-2017
Минтранс меняет правила досмотра пассажиров и багажа. Отправят ли в отставку четвероногих сотрудников?

КРИМИНАЛ
27-01-2017
Двое пострадавших при пожаре в скалодроме на Новолитовской улице в тяжёлом состоянии
27-01-2017
Смерть подростка на крыше электрички расследует Северо-Западное Следственное управление на транспорте



 
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