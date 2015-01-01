29 января: Облачно. В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя, мороси, местами с мокрым снегом. В отдельных районах туман, слабый гололёд. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -3...+2 гр. На дорогах гололедица. В С-Петербурге местами небольшой дождь, морось, утром слабый туман. Температура воздуха около 0 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало. По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение небольшое.

30 января: Облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега. Местами налипание мокрого снега. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -4...+1 гр. На дорогах гололедица. В Санкт-Петербурге временами небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток около 0 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное.

Днем в Санкт-Петербурге ветер юго-западный 7-12 м/с., влажность 90-95%, атмосферное давление будет около 763 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: 31.01 в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток 0...-5 гр., ночью местами до -7 гр. 01.02 местами небольшой снег. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха ночью -2...-7 гр., местами до -12 гр., днем 0...-5 гр., местами до -8 гр.