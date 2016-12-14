31 декабря: Облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь, морось. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами в порывах до сильного. Температура +1...+6 гр. В Санкт-Петербурге временами небольшой дождь, морось. Температура +4...+6 гр. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный с порывами сильного, волнение умеренное.

1 января: Ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем в западных районах местами небольшие осадки, в восточных временами мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха по области в течение суток +3...-2 гр. В Петербурге небольшие осадки в виде дождя, днем с мокрым снегом, ожидаются лишь местами, температура воздуха в течение суток +1...+3 гр., с понижением к вечеру до 0...-2 гр. Вечером возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет мало меняться. По востоку Финского залива ветер умеренный порывистый, волнение умеренное.

Днем в Санкт-Петербурге ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, влажность 85-95%, атмосферное давление будет около 747 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: 2.01 в большинстве районов, 3.01 местами пройдет снег. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Уже 2.01 температура везде станет отрицательной, на северо-востоке области будет, даже, -5...-10 гр., а 3.01 температура понизится в западных районах области уже до -5...-10 гр., в восточных до -10...-15 гр.