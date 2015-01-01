ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
АНОНС

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ
   Вячеслав Бухаев
Смотрите в четверг в 13:15
на телеканале 'Россия К'

  ВЕСТИ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
04-02-2017
Сурок предсказал тёплую и скорую весну
03-02-2017
Сурок из ландшафтного зоопарка посёлка Шадырицы предсказал тёплую и скорую весну
03-02-2017
Меньше пяти лет в поселке Верхне-Черкасово проработал фельдшерско-акушерский пункт

ПРОИСШЕСТВИЯ. ДТП
03-02-2017
На проспекте Космонавтов авария с участием маршрутки: 9 человек в больнице, трое в тяжёлом состоянии
03-02-2017
Из-за гололёда минувшим вечером в Петербурге произошло сразу несколько массовых ДТП

ПРОИСШЕСТВИЯ. ПОЖАРЫ
31-01-2017
Жильцов дома на Школьной улице эвакуировали из-за пожара в квартире

  СПОРТ  
04-02-2017
"Зенит" уступил пражской "Спарте" со счётом 0:2
03-02-2017
Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию Михаил Коляда дал интервью петербургским "Вестям"

ВЕСТИ. НОВОСТИ

Петербург - в пятерке субъектов по смертности от рака
Как петербуржцы относятся к домашнему насилию?
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье
Большинство петербуржцев хотят ездить на легальных маршрутках
Нелегальные маршрутки оккупировали районы на границе Петербурга и Ленинградской области
9 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов
Вести-Культура
"Зенит" уступил пражской "Спарте" со счётом 0:2
Петербуржец Сергей Лукьянов вернулся из кругосветного путешествия
Картина Федора Бондарчука "Притяжение" - в лидерах российского проката
ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЕО



Петербург - в пятерке субъектов по смертности от рака

Как петербуржцы относятся к домашнему насилию?

Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье

Большинство петербуржцев хотят ездить на легальных маршрутках

Нелегальные маршрутки оккупировали районы на границе Петербурга и Ленинградской области

9 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов

Вести-Культура

"Зенит" уступил пражской "Спарте" со счётом 0:2

Петербуржец Сергей Лукьянов вернулся из кругосветного путешествия

Картина Федора Бондарчука "Притяжение" - в лидерах российского проката

Сотрудники ДПС обнаружили в багажнике иномарки более 2,5 килограмм марихуаны

Военные инспекторы дорожного движения сдали экзамен по экстремальному вождению


РАДИО РОССИИ. НОВОСТИ

03-02-2017
Поисковики обнаружили радиоактивные доты
Опасная находка во Всеволожском районе. В лесу обнаружены заброшенные доты ... >

03-02-2017
Мадридский "Реал" научит петербургских детей играть в футбол
Культовый испанский футбольный клуб в мае проведет в Петербурге курсы для ... >

03-02-2017
В Царском Селе сокращают количество конных прогулок
Царскосельский музей-заповедник на некоторое время ограничивает возможности ... >

03-02-2017
Петербург принимает "Эстафету патриотизма"
Акция с таким названием стартовала в Москве в октябре прошлого года. Она ... >

03-02-2017
В Петербурге запустят открытое метро и аэроэкспресс
Правительство Петербурга определилось с выбором: вместо легкорельсового ... >

02-02-2017
В Петербурге выросла минимальная зарплата
Теперь она составляет 16 тысяч рублей в месяц. Об этом журналистам сообщила ... >

02-02-2017
Петербургские ученые разрабатывают новые препараты для борьбы с супербактериями
Эволюционирующие микроорганизмы, способные противостоять действию антибиотиков, ... >

02-02-2017
Михаил Пиотровский объяснил причину визита сотрудников ФСБ в Эрмитаж
Это связано с вопросами контроля за исполнением строительных контрактов. ... >

РАДИО РОССИИ. ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ. АУДИО

За последние 2 недели

Эфир - 21-01-2017 года
Мой путь
Все программы: Мой путь
"Инк Спотс" и "Миллз Бразерс" 		  782

Эфир - 28-01-2017 года
Мой путь
Все программы: Мой путь
Джо Дассен 		  757

Эфир - 24-01-2017 года
Малая Садовая (16:10)
Все программы: Малая Садовая
"Петербургская губерния". Подземелья Петербурга и Ленинградской области.

"Музыкальный флюгер".
 		  124

Эфир - 22-01-2017 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  76

Эфир - 27-01-2017 года
Ветер в окно (21:10)
Все программы: Ветер в окно
"Край света" 		  59

Эфир - 29-01-2017 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  59

Другие программы >>>
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

5 февраля: Облачная погода. Местами небольшой снег. Местами слабый гололёд. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -4...-9 гр. На дорогах гололедица, местами сильная. Атмосферное давление будет повышаться. В С-Петербурге небольшой снег. Температура воздуха -4...-6 гр. На дорогах гололедица, местами сильная. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное.

6 февраля: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха по области в течение суток -10...-15 гр., на востоке области местами -20...-25 гр. В С-Петербурге ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток -11...-13 гр. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение вне льда умеренные.
Днем в Санкт-Петербурге ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с., влажность 80-85%, атмосферное давление будет около 780-782 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: 07.02 без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью на западе -15...-20 гр., на востоке -22...-27 гр., местами до -30 гр., днём западе -10...-15 гр., на востоке -16...-21 гр. 08.02 днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем будет -8...-13 гр., местами до -16 гр.

НАРОДНАЯ ЛИНИЯ
  Пишите. Мы очень
заинтересованы в
диалоге с вами		  

ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
05-02-2017
Как петербуржцы относятся к домашнему насилию?
05-02-2017
Совет Федерации одобрил закон о декриминализации побоев в семье

ТРАНСПОРТ
05-02-2017
Нелегальные маршрутки оккупировали районы на границе Петербурга и Ленинградской области
04-02-2017
Проезд по центральной части Западного скоростного диаметра стал платным
03-02-2017
40 лет спустя. В петербургском метро запустили первый вагон самой массовой серии поездов

КРИМИНАЛ
05-02-2017
9 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов
04-02-2017
Сотрудники ДПС обнаружили в багажнике иномарки более 2,5 килограмм марихуаны



 
О Компании Вести Радио России Россия 1 Россия К
Новости Компании
Контакты
Пресса о нас

Гостевая книга
Народная линия

Программа передач
Ссылки
Реклама  

 Армия
Городская жизнь 
Зарубежье
 Здоровье
Криминал
Культура
Наука и техника 
Образование
Политика
Происшествия
ДТП
Пожары
Регионы
 Социальные проблемы
  Помощь детям 
Спорт
 Транспорт
 Федеральные новости 
 Экономика
 Экология

Вести. Видеоблог
Погода
RSS-канал

Мобильная версия (Apple, Android)
www.rtr.spb.ru/vesti_spb/mobil.asp

 

 Лента новостей
Концерт по заявкам
Прямой эфир
On-line общение
Архив программ		 Наши программы:
Гражданское общество
Милицейские истории
Заповедная область
Петербургские встречи
Спецпроекты
Архив программ		 Студияультура" ГТРК "Санкт-Петербург"

"Новости культуры - Санкт-Петербург"

Программы:
 Мой Эрмитаж
 Эрмитаж 250
 Письма из провинции
 Царская ложа
 Юбилейные программы
 Петербургские встречи
Для отображения блока требуется Flash Player 10

 

Для информации: vesti@rtr.spb.ru radio@rtr.spb.ru Наш адрес: 197022, Санкт-Петербург, наб. реки Карповки, дом 43
Замечания и пожелания: Редакция ЭСМИ ГТРК "Санкт-Петербург" webmaster@rtr.spb.ru

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах (Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-36344 от 20 мая 2009 г.). Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и со ссылкой на сайт "www.rtr.spb.ru" (для интернет-проектов - с гиперссылкой).

© 2001-2015, ГТРК "Санкт-Петербург". Для детей старше 16 лет.