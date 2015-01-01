5 февраля: Облачная погода. Местами небольшой снег. Местами слабый гололёд. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -4...-9 гр. На дорогах гололедица, местами сильная. Атмосферное давление будет повышаться. В С-Петербурге небольшой снег. Температура воздуха -4...-6 гр. На дорогах гололедица, местами сильная. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное.

6 февраля: Облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха по области в течение суток -10...-15 гр., на востоке области местами -20...-25 гр. В С-Петербурге ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха в течение суток -11...-13 гр. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер и волнение вне льда умеренные.

Днем в Санкт-Петербурге ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с., влажность 80-85%, атмосферное давление будет около 780-782 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: 07.02 без осадков. Ветер переменный слабый. Температура воздуха ночью на западе -15...-20 гр., на востоке -22...-27 гр., местами до -30 гр., днём западе -10...-15 гр., на востоке -16...-21 гр. 08.02 днем местами небольшой снег. Температура воздуха ночью существенно не изменится, днем будет -8...-13 гр., местами до -16 гр.