ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
АНОНС

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВСТРЕЧИ
   Александр Чепуров
Смотрите в четверг в 12:45
на телеканале 'Россия К'

  ВЕСТИ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
20-01-2017
Почему семья Ковалевых не хочет переезжать из аварийного барака в новое жилье?
17-01-2017
В Ленинградской области прошли традиционные святочные гуляния
17-01-2017
Александр Дрозденко ответил на вопросы жителей Ленинградской области

ПРОИСШЕСТВИЯ. ДТП
20-01-2017
На кольцевой дороге автоцистерна с бензином въехала в разделительное ограждение и упала на бок
20-01-2017
На Красносельском шоссе под колесами автомобиля погиб пешеход

ПРОИСШЕСТВИЯ. ПОЖАРЫ
16-01-2017
Из-за пожара в обувном магазине на Лиговском пр., 100 жители дома ночь провели на улице

  СПОРТ  
21-01-2017
Международный юношеский турнир по футболу памяти Валентина Гранаткина продолжается в Петербурге
19-01-2017
Международный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина проходит в Петербурге

ВЕСТИ. НОВОСТИ

Прогноз ледовой обстановки
В Петербурге 22 января пройдет акция по утилизации новогодних деревьев
Международный юношеский турнир по футболу памяти Валентина Гранаткина продолжается в Петербурге
В Ломоносовском районе стартовал лыжный переход, посвященный годовщине Полного снятия блокады Ленинграда
Выставка, посвященная истории ОСАВИАХИМ, открылась в Артиллерийском музее
Минюст предлагает изымать недвижимость за долги
В петербургских магазинах обнаружили фальсифицированную сметану
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Вести-Культура
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В Петербурге 22 января пройдет акция по утилизации новогодних деревьев

Международный юношеский турнир по футболу памяти Валентина Гранаткина продолжается в Петербурге

В Ломоносовском районе стартовал лыжный переход, посвященный годовщине Полного снятия блокады Ленинграда

Выставка, посвященная истории ОСАВИАХИМ, открылась в Артиллерийском музее

Минюст предлагает изымать недвижимость за долги

В петербургских магазинах обнаружили фальсифицированную сметану

Георгию Полтавченко показали новый логистический центр для фармакологической продукции

На трассе "Нарва" один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и автомобиля

Вести-Культура

Петербург ждут холодные выходные

В Манеже открылась выставка живописи, скульптуры и инсталляций китайских военных


РАДИО РОССИИ. НОВОСТИ

20-01-2017
В Петербурге стартовал второй, массовый этап записи детей в первые классы
Несмотря на упрощение процедуры подачи документов и возможность сделать ... >

20-01-2017
Пушкинский театральный фестиваль пройдет в феврале в Пскове
24-ый Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 3 по 12 февраля сразу ... >

20-01-2017
История производственного костюма от прозодежды до балетной пачки
О ней узнали участники культурно-просветительского мероприятия в Эрмитажном ... >

20-01-2017
В честь Дня снятия блокады будет дан салют
Приближается день празднования 73-годовщины полного освобождения Ленинграда ... >

19-01-2017
В Петербурге представили эмблему Евро-2020
Крылья разведенного Дворцового моста изображены на эмблеме Петербурга как ... >

19-01-2017
Мюзик-Холл закрывается на реконструкцию
Это случится во второй половине года. В последний раз театр ремонтировали ... >

19-01-2017
Задолженность УК за свет, тепло и воду выросла на четверть
На сегодня их общий долг перед ресурсоснабжающими организациями составляет ... >

19-01-2017
Невский район готовится отметить 100-летие
В этом году Невский район празднует вековой юбилей. Свое столетие район ... >

РАДИО РОССИИ. ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ. АУДИО

За последние 2 недели

Эфир - 17-12-2016 года
Мой путь
Все программы: Мой путь
Джейн Расселл и Ронда Флеминг 		  794

Эфир - 18-12-2016 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  109

Эфир - 25-12-2016 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  101

Эфир - 02-01-2017 года
Пулковский меридиан (17:10)
Все программы: Пулковский меридиан
Специальный выпуск "С новым годом, с новым счастьем, товарищи!"
(О "старом счастье", которое насчитывает более 50 лет совместной жизни – классик и легенда бардовской песни Валентин Вихорев, его жена Лидия и их дочь Лада. У них в прошедшем году - тройной юбилей!) – Историю под рубрикой "Однажды, в Новый год рассказывают: композитор Николай Морозов, заведующий музыкальной частью театра на Литейном, Виолетта Гриневич, руководитель ансамбля украинской песни Сузирье" и солистка ансамбля Виолетта Гриневич. В рубрике "Город мастеров" - молодой художник, выпускник Академии Андрей Андреев. Прошедший год принес ему первую серьезную награду – Молодежную премию правительства СПБ.
 		  81

Эфир - 28-12-2016 года
Как это по-русски? (21:10)
Все программы: Как это по-русски?
Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно.
Эфирный телефон 325-61-77. 		  73

Эфир - 14-12-2016 года
Как это по-русски? (21:10)
Все программы: Как это по-русски?
Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно.
Эфирный телефон 325-61-77. 		  68

Другие программы >>>
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

21 января: Облачная c прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха по области -3...-8 гр., в Санкт-Петербурге -3...-5 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное

22 января: Облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем снег, на западе - мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-10 гр., на востоке до -15 гр., днем -3...+2 гр., на востоке до -8 гр. На дорогах гололедица. В Санкт-Петербурге Утром небольшой снег, днем умеренный, местами небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем - слабо повышаться По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое.
Днем в Санкт-Петербурге ветер юго-западный, западный умеренный, влажность 75-85%, атмосферное давление будет около 761 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: Сохранится облачная погода. Пройдут умеренные осадки: 23.01 в виде мокрого снега и дождя, ночью на востоке со снегом, 24.01 в виде мокрого снега, снега. Ветер перейдет от западных направлений к северным, оставаясь умеренным. Температура воздуха 23.01 ночью на западе 0...-5 гр., на востоке -6...-11 гр., днем -1...+2 гр., 24.01 в течение суток -1...-6 гр.

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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
21-01-2017
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15-01-2017
О судьбе газет и журналов - в век Интернета и телевидения

ТРАНСПОРТ
21-01-2017
Водители большегрузов жалуются на отсутствие альтернатив платным дорогам при выезде из Морского порта Петербурга
21-01-2017
В петербургских автошколах будущим водителям рассказали, как оформить европротокол
20-01-2017
На Дунайском проспекте достраивают путепровод

КРИМИНАЛ
20-01-2017
Самиру Сеидову, напавшему на водителя скорой, грозит до пяти лет лишения свободы
20-01-2017
Самир Сеидов, напавший с ножом на водителя скорой помощи, арестован на два месяца



 
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