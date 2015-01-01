21 января: Облачная c прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха по области -3...-8 гр., в Санкт-Петербурге -3...-5 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться. По востоку Финского залива ветер умеренный, порывистый, волнение умеренное

22 января: Облачно, ночью с прояснениями. Утром и днем снег, на западе - мокрый снег с дождем. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью -5...-10 гр., на востоке до -15 гр., днем -3...+2 гр., на востоке до -8 гр. На дорогах гололедица. В Санкт-Петербурге Утром небольшой снег, днем умеренный, местами небольшой мокрый снег с дождем. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем - слабо повышаться По востоку Финского залива ветер умеренный, волнение вне льда небольшое.

Днем в Санкт-Петербурге ветер юго-западный, западный умеренный, влажность 75-85%, атмосферное давление будет около 761 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: Сохранится облачная погода. Пройдут умеренные осадки: 23.01 в виде мокрого снега и дождя, ночью на востоке со снегом, 24.01 в виде мокрого снега, снега. Ветер перейдет от западных направлений к северным, оставаясь умеренным. Температура воздуха 23.01 ночью на западе 0...-5 гр., на востоке -6...-11 гр., днем -1...+2 гр., 24.01 в течение суток -1...-6 гр.