ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
  ВЕСТИ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
30-12-2016
Лесничие и дорожные полицейские устраивают засады на новогодних браконьеров
27-12-2016
Дорожные службы Ленинградской области объявили войну незаконным столбам линий электропередач
26-12-2016
В Ленинградской области легализовали более 200 самозанятых бизнесменов

ПРОИСШЕСТВИЯ. ДТП
28-12-2016
На Планерной улице столкнулись три автомобиля
27-12-2016
На Приморском шоссе столкнулись две иномарки

ПРОИСШЕСТВИЯ. ПОЖАРЫ
29-12-2016
Пожарные тушили огонь в доме номер 10 на Пискарёвском проспекте

  СПОРТ  
27-12-2016
В уходящем году петербуржские спортсмены завоевали более двух тысяч наград
24-12-2016
Петербургский фигурист Михаил Коляда стал чемпионом России

ВЕСТИ. НОВОСТИ

В 2016 году в Петербурге прошли уникальные выставки работ Фриды Кало и Ивана Айвазовского
Петербург возглавил европейский и международный рейтинг наиболее привлекательных городов
Крейсер "Аврора" в 2016 году вернулся к месту вечной стоянки после ремонта на Кронштадтском морском заводе
6 созыв петербургского парламента, сформированный по итогам выборов 18 сентября 2016 года, продолжает работу
Стадион на Крестовском острове официально введён в эксплуатацию в 2016 году
В 2016 году в Петербурге открыли движение по центральному участку Западного скоростного диаметра
Александр Дрозденко поздравил жителей Ленинградской области с наступающим Новым годом
Георгий Полтавченко обратился с новогодним поздравлением к петербуржцам
Встречать Новый год придётся без снега
Сотрудники ГИБДД поздравили водителей с наступающим Новым годом
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В 2016 году в Петербурге прошли уникальные выставки работ Фриды Кало и Ивана Айвазовского

Петербург возглавил европейский и международный рейтинг наиболее привлекательных городов

Крейсер "Аврора" в 2016 году вернулся к месту вечной стоянки после ремонта на Кронштадтском морском заводе

6 созыв петербургского парламента, сформированный по итогам выборов 18 сентября 2016 года, продолжает работу

Стадион на Крестовском острове официально введён в эксплуатацию в 2016 году

В 2016 году в Петербурге открыли движение по центральному участку Западного скоростного диаметра

Александр Дрозденко поздравил жителей Ленинградской области с наступающим Новым годом

Георгий Полтавченко обратился с новогодним поздравлением к петербуржцам

Встречать Новый год придётся без снега

Сотрудники ГИБДД поздравили водителей с наступающим Новым годом

У автовокзала на Обводном канале сегодня скопилось слишком много желающих уехать из Петербурга

Большой Московский цирк привез в Петербург шоу братьев Запашных "Вещий сон"


РАДИО РОССИИ. НОВОСТИ

29-12-2016
Запах Нового года в музее-квартире "культурного кота"
В арт-пространстве музея-квартиры культурного кота на Адмиралтейской набережной ... >

29-12-2016
Новогодняя туристическая ярмарка
Со 2 по 7 января в Петербурге на территории пассажирского порта «Морской ... >

28-12-2016
Символам наступающего года посвящена выставка художницы Марины Орловой
Она открылась в Музее кукол. Галерея символов наступающего года – петуха ... >

28-12-2016
Сегодня на красную линию метро вышел "литературный" поезд
В вагонах вместо привычной рекламы отрывки из произведений Пушкина, Достоевского, ... >

28-12-2016
"Лыжные стрелы" запустят 8 января
Специальные электрички для любителей лыжных прогулок, как обычно, будут ... >

28-12-2016
"Открытый микрофон" посвятили памяти Мандельштама
Во дворе Фонтанного дома звучали стихи поэта. Ставшая традиционной поэтическая ... >

27-12-2016
В Гатчинском дворце отреставрировали Мраморную лестницу
Одно из парадных помещений Арсенального каре впервые с 1941 года предстало ... >

27-12-2016
Более 2 200 тысяч человек остается в реестре обманутых дольщиков
О том, как решаются проблемы обманутых дольщиков, сегодня рассказал заместитель ... >

РАДИО РОССИИ. ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ. АУДИО

За последние 2 недели

Эфир - 17-12-2016 года
Мой путь
Все программы: Мой путь
Джейн Расселл и Ронда Флеминг 		  776

Эфир - 18-12-2016 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  73

Эфир - 14-12-2016 года
Как это по-русски? (21:10)
Все программы: Как это по-русски?
Программа для любителей русского языка и тех, кто хочет говорить правильно.
Эфирный телефон 325-61-77. 		  54

Эфир - 21-12-2016 года
Ветер в окно (21:10)
Все программы: Ветер в окно
Народная музейная книга.
Веселые и серьезные истории рассказывают участники проекта – сотрудники музеев
Петербурга.
 		  35

Эфир - 25-12-2016 года
Служба 325. Скорая кулинарная помощь (12:10)
Все программы: Служба 325. Скорая кулинарная помощь
Программа для тех, кто любит вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. 		  35

Эфир - 14-12-2016 года
Ветер в окно (23:10)
Все программы: Ветер в окно
"Городской наблюдатель". "Кузнечных дел мастера".

"Музыкальная гостиная". 		  32

Другие программы >>>
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

31 декабря: Облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь, морось. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами в порывах до сильного. Температура +1...+6 гр. В Санкт-Петербурге временами небольшой дождь, морось. Температура +4...+6 гр. Атмосферное давление будет понижаться. По востоку Финского залива ветер умеренный с порывами сильного, волнение умеренное.

1 января: Ожидается облачная погода. Ночью в большинстве районов небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Днем в западных районах местами небольшие осадки, в восточных временами мокрый снег, снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха по области в течение суток +3...-2 гр. В Петербурге небольшие осадки в виде дождя, днем с мокрым снегом, ожидаются лишь местами, температура воздуха в течение суток +1...+3 гр., с понижением к вечеру до 0...-2 гр. Вечером возможно образование гололедицы. Атмосферное давление будет мало меняться. По востоку Финского залива ветер умеренный порывистый, волнение умеренное.
Днем в Санкт-Петербурге ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, влажность 85-95%, атмосферное давление будет около 747 мм. рт. ст.

В последующие двое суток: 2.01 в большинстве районов, 3.01 местами пройдет снег. Ожидается постепенное понижение температуры воздуха. Уже 2.01 температура везде станет отрицательной, на северо-востоке области будет, даже, -5...-10 гр., а 3.01 температура понизится в западных районах области уже до -5...-10 гр., в восточных до -10...-15 гр.

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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
28-12-2016
Активисты ОНФ предложили водителям добровольно пройти тест на алкоголь
25-12-2016
Большинство петербуржцев проведут новогодние каникулы дома

ТРАНСПОРТ
31-12-2016
В 2016 году в Петербурге открыли движение по центральному участку Западного скоростного диаметра
30-12-2016
У автовокзала на Обводном канале сегодня скопилось слишком много желающих уехать из Петербурга
29-12-2016
Станцию метро "Елизаровская" вернули пассажирам после ремонта

КРИМИНАЛ
29-12-2016
Арестован председатель совета директоров "Компании Усть-Луга" Валерий Израйлит
28-12-2016
Задержаны подозреваемые в серии угонов дорогих авто



 
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